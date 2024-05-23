Российским рыбакам предложили заняться промыслом тюленей в Арктике

В Мурманске предложили вернуться к промыслу тюленей и водорослей в Арктике

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав Зиланов предложил возобновить промысел тюленей и водорослей в Арктике. Подробнее об этом эксперт рассказал в ходе научно-практической конференции «Рыбная промышленность Северного бассейна в современных условиях» в Мурманске, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Зиланов привел в пример Норвегию, которая ежегодно добывает до 150-260 тысяч тонн водорослей. По его словам, такая практика осуществлялась и во времена СССР, когда в Архангельске функционировал комбинат по переработке.

«Также надо возвратиться к промыслу тюленей при учете снижения запасов рыбы и росте их популяции. В открытой части Северной Атлантики прекрасные запасы морского ежа», — сказал член научно-экспертного совета Морской коллегии.

Частному коммерсанту заняться реализацией такого проекта может быть «рискованно», однако изучить этот вопрос необходимо, полагает эксперт.