Российским производителям полимеров представили белые масла

«Газпромнефть — смазочные материалы» продемонстрировала высококачественную продукцию на масштабной отраслевой конференции «Белые масла: инновационные решения для полимерной индустрии», в которой приняли участие ведущие изготовители полипропилена и пластика в РФ, сообщает пресс-служба компании.

Промышленный выпуск белых масел полностью из отечественного сырья компания запустила в 2025 году, ранее этот рынок преимущественно занимала импортная продукция.

Производители полимеров высоко оценили инновационные возможности Омского завода смазочных материалов, где осуществляется выпуск белых масел по собственной экологически чистой технологии. Продукция компании получила сертификаты соответствия Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и межгосударственных стандартов ГОСТ, также ее абсолютную безопасность подтвердили экспертные заключения Роспотребнадзора.

К безопасности и экологичности полимеров предъявляются высокие требования, поскольку из них производят широкий спектр товаров: упаковку (бутылки, пакеты), стройматериалы (трубы, кабели, изоляцию), детали для автомобилей и самолетов, медицинские инструменты (шприцы, протезы), бытовую технику, одежду, обувь, игрушки и предметы интерьера. Они ценятся за легкость, прочность, долговечность и устойчивость к влаге.

«Выпуск белых масел — это результат глубокой научной экспертизы и уникальных производственных возможностей „Газпромнефть-СМ“. Высочайшая степень очистки и абсолютная безопасность нашей продукции открывают новые горизонты не только для полимерной индустрии. Эти масла уже востребованы в других отраслях — от пищевой промышленности и производства медицинских изделий до фармацевтики и сферы товаров народного потребления. Наша продукция формирует стандарты качества для целого спектра индустрий, отвечающих за здоровье и комфорт человека», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.