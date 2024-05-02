Российским дачникам объяснили, как распознать на участке борщевик

Депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что борщевик можно узнать по листьям зубчатой формы, которые имеют зеленый цвет и глубокий разрез. На фоне других растений опасный сорняк выделяется и соцветиями, напоминающими зонтики, сообщает NEWS.ru .

По словам парламентария, борщевик быстро и активно растет, из-за чего он выглядит сравнительно выше прочих растений на дачных участках. Чаплин добавил, что еще одно характерное отличие этого сорняка — его соцветия.

«Белые или желтые цветы борщевика собираются в соцветия, похожие на зонтики», — отметил руководитель Союза дачников Подмосковья.

Чаплин также подчеркнул, что дачникам нельзя закрывать глаза на присутствие борщевика на своих участках, поскольку последний является особо токсичным сорняком. По словам народного избранника, это растение нужно уничтожать либо с помощью гербицидов, либо путем механического удаления из земли.