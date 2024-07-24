Российский Знак качества присвоили подмосковному производителю куриного фарша

Куриный фарш торговой марки «Мясницкий ряд», входящей в пятерку лидеров на рынке мясной гастрономии Москвы и области, был отмечен российским Знаком качества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Производство продукции осуществляется на базе высокотехнологичного предприятия, оснащенного современным оборудованием от ведущих мировых производителей, которое сертифицировано по международной системе ISO 22000:2005 и ХАССП.

Российский Знак качества присваивается лучшей отечественной продукции, которая по результатам веерных исследований соответствует существующим стандартам (на верхней границе или выше ГОСТов) и требованиям по уровню локализации производства (не ниже 90%).

Добровольная сертификация продукции бесплатна для производителей, а право маркировать товары российским Знаком качества выдается на три года. Заполнить форму для предложения товара на доисследование или для рассмотрения включения товара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.