Российский суд впервые оштрафовал человека за кражу идеи рилса

В РФ суд впервые оштрафовал человека за кражу идеи рилса для соцсетей на 300 тыс. рублей, сообщает Mash .

Риелтор из Подмосковья, эксперт по недвижимости, блогер (около 100 тыс. подписчиков) недавно сняла гайд на тему «Что делать после погашения ипотеки». Его посмотрели 11 млн человек.

Другой риелтор, ведущий блог в Instagram* (70 тыс. подписчиков), взял у нее идею рилса, перезаписал видеоролик, смог обойти алгоритмы соцсети и собрал множество просмотров. Этот ролик посмотрела и риелтор из Подмосковья, которая придумала гайд.

Как рассказала юрист Дарина Лисецкая, эксперт по недвижимости решила подать на коллегу иск в суд. Она потребовала у мужчины 500 тыс. рублей. Суд поддержал иск, но уменьшил компенсацию до 300 тыс. рублей.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.