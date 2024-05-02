Российский суд впервые оштрафовал человека за кражу идеи рилса
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В РФ суд впервые оштрафовал человека за кражу идеи рилса для соцсетей на 300 тыс. рублей, сообщает Mash.
Риелтор из Подмосковья, эксперт по недвижимости, блогер (около 100 тыс. подписчиков) недавно сняла гайд на тему «Что делать после погашения ипотеки». Его посмотрели 11 млн человек.
Другой риелтор, ведущий блог в Instagram* (70 тыс. подписчиков), взял у нее идею рилса, перезаписал видеоролик, смог обойти алгоритмы соцсети и собрал множество просмотров. Этот ролик посмотрела и риелтор из Подмосковья, которая придумала гайд.
Как рассказала юрист Дарина Лисецкая, эксперт по недвижимости решила подать на коллегу иск в суд. Она потребовала у мужчины 500 тыс. рублей. Суд поддержал иск, но уменьшил компенсацию до 300 тыс. рублей.
*Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.