Российский рынок видеоигр сегодня динамично развивается. На количественный рост повлияло множество факторов – это не только государственная поддержка рынка, но и позитивные эффекты от западных санкций. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин.

Санкции сократили присутствие иностранных игроков, но позволили обратить внимание на отечественных разработчиков. Но более значимым является качественный элемент развития, игр становится не просто больше, они становятся интересными для аудитории, профессиональными и грамотными.

«Важно, что разработчики уделяют особое внимание смысловой составляющей, отражают актуальные социальные и политические процессы. Безусловно, как и любой подобный продукт, игры не лишены технических недостатков, которые оперативно исправляются разработчиками», - сказал политолог.

Например, столь высокое внимание зарубежных журналистов и экспертов к отечественной игре «Смута» не стало неожиданностью. За последние годы критика всего российского в отдельных странах стала носить массовый и неконструктивный характер.

Такие события становятся своеобразным триггером для информационных кампаний, пытающихся дискредитировать российские достижения как на внешнем контуре, так и внутри нашей страны.

«Такое повышенное внимание к игре извне доказывает правильность выбранного курса на построение собственной индустрии», - добавил политолог.