Российский рынок недополучит 20% яиц из-за возможной вспышки гриппа на 1 фабрике

ОАО «Волжанин» 18 декабря написал контрагентам, что временно перестанет продавать продукцию. Возможная причина, по версии собеседника «Коммерсанта» на птицеводческом рынке, — обнаружение на площадке изготовителя высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП). Он отметил, что, по состоянию на 21 декабря, поставки компания прекратила.

Информация об этом может подтверждаться письмом государственной ветеринарной службы Ярославской области, которое есть у «Коммерсанта». Из-за обнаружения очага ВПГП на «Волжанине» она сообщила предприятиям региона о том, что нужно соблюдать защитные меры.

Например, предприятиям необходимо запретить входить на территорию посторонним, лучше дезинфицировать помещения, термически обрабатывать корма, не разрешать контактировать с дикой птицей и соблюдать иные действия. О ситуациях, когда падает более 0,5% поголовья в одном птичнике, нужно уведомлять.

По информации участника отрасли, «Волжанин» считается третьим по объему изготовления куриного яйца предприятием в России и самым крупным в ЦФО. В 2025 году прогнозируемый объем его выпускаемой продукции составит около 1,24 млрд штук. Год к году он уменьшится на 3,3%. Это 20% от суммарного изготавливаемого яйца в ЦФО.

