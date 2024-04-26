Российский производитель смазочных материалов развивает партнерство с предприятиями Мордовии

«Газпромнефть — смазочные материалы» совместно с правительством Республики Мордовия выступила организатором экспертной площадки для представителей промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и жилищно-коммунальных предприятий.

Участники обсудили вопрос обеспечения региона смазочными материалами, а также направления для расширения сотрудничества.

Мероприятие состоялось в рамках реализации действующего соглашения с регионом о поставках автомобильных и индустриальных масел. Ассортимент смазочных материалов отечественного производителя включает свыше 1000 видов востребованной во всех секторах экономики продукции. Собственные производственные мощности компании и научно-исследовательская база позволяют гибко реагировать на потребности рынка и обеспечивать своевременные поставки.

Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец подчеркнул, что в Мордовии одним из ключевых потребителей продукции, которая производится в Московской области и Омске, на сегодняшний день является сельскохозяйственный сектор.

«70% предприятий, задействованных в агропромышленном комплексе, используют нашу продукцию для бесперебойной работы техники. Эффективность партнерства обусловлена, помимо прочего, подходом к взаимодействию. Наши клиенты получают не просто высококачественный продукт, а комплексное решение, которое включает последующее сервисное обслуживание», — сказал он.

В Мордовии высококачественные масла «Газпромнефть-СМ» используются для широкого спектра автомобильной техники: от легкового до коммерческого транспорта. Продукция применяется в сложном специализированном оборудовании и механизмах, которые задействованы в крупнейших производствах региона.

«Мордовия — регион с активно развивающимся сельским хозяйством: в 2023 году АПК республики установил исторический рекорд по урожайности зерна. Рост производства влечет за собой увеличение потребностей, которые мы сможем закрывать в том числе благодаря таким надежным стратегическим партнерам, как „Газпромнефть-СМ“», — добавил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Антон Илюшкин.