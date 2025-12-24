Российский педагог попал в тайскую тюрьму после двух опозданий на работу

Российский педагог оказался в тайской тюрьме после двух опозданий на работу. Мужчина находится в заключении уже несколько месяцев, сообщает SHOT .

Сергей несколько лет назад переехал в Таиланд из Благовещенска. В 2022 году 40-летний россиянин устроился преподавателем английского языка и физкультуры. Проблемы начались, когда Сергей дважды опоздал на работу. В результате его уволили, а затем аннулировали визу.

Мужчина попытался ненадолго выехать за пределы страны через Бангкок, чтобы продлить срок пребывания, но был задержан. Его отправили в тюрьму.

Близкие Сергея забили тревогу, когда он перестал выходить на связь. В настоящее время они на связи с посольством, пытаются вернуть педагога в Россию.

