Российский паспорт вручили мужчине, детство которого пришлось на годы ВОВ

В городском округе Красногорск состоялось торжественное вручение паспорта гражданина РФ в рамках акции «Дети войны». Главный документ получил мужчина, детские годы которого пришлись на один из самых тяжелых периодов в истории России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мужчина родился в 1935 году на Сахалине. После окончания Великой Отечественной войны, в 1949 году, он вместе с семьей переехал в Узбекистан, где прожил до 2024 года. Затем мужчина переехал к дочери в городской округ Красногорск.

Начальник УМВД России по городскому округу Красногорск подполковник полиции Дмитрий Богомолов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД подполковник полиции Екатерина Гаврикова тепло поздравили нового гражданина РФ с получением паспорта. Сотрудники полиции пожелали мужчине здоровья и благополучия на новом месте жительства.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.