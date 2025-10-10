Российский морской регистр судоходства подтвердил компетенции специалистов орехово-зуевского предприятия «КАМПО»

сегодня в 13:00

Орехово-зуевское предприятие «КАМПО» успешно прошло освидетельствование Российского морского регистра судоходства (РС, Регистр). Предприятие, специализирующееся на производстве катеров, плашкоутов и модульных понтонов, получило Свидетельство о соответствии предприятия (ССП) требованиям Регистра, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Документ подтверждает право «КАМПО» на постройку судов, включая плавучие буровые установки и морские платформы, изготовление и ремонт корпусов, установку и обслуживание сложного оборудования, систем и трубопроводов.

Проверку провели специалисты Московского участка Балтийского филиала РС. Полученный статус подтверждает высокую квалификацию сотрудников и современный уровень производства, открывая для «КАМПО» новые возможности на рынке судостроения.

Ранее КАМПО представило модульное судостроение и судовое снабжение на выставке «НЕВА-2025».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.