С августа Российский Красный Крест (РКК) получил свыше 6 тыс. заявок на розыск пропавших в Курской области, среди них есть и одинокие пожилые люди. Удалось восстановить связь или узнать судьбу 1253 человек, сообщается на сайте организации.

РКК помогли 46 жителям Суджанского района, которые вернулись с территории Украины. Им предоставили гумпомощь, психологическую поддержку и помогли связаться с родственниками.

«С первых дней чрезвычайной ситуации в Курской области мы работаем, чтобы поддержать людей, оказавшихся в беде. Эта гуманитарная миссия — еще один важный шаг в помощи пострадавшим», — сказал председатель РКК Павел Савчук.

Ранее РФ и Украина договорились о возвращении 46 жителей Курской области, вывезенных при нападении ВСУ на регион, среди них были 12 детей.