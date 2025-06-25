Российский инженер стал автором учебника по моторным маслам для отрасли

Инженер-исследователь «Газпромнефть — смазочные материалы», кандидат технических наук Игорь Митин вошел в число авторов учебника о моторных маслах. В издании обобщен его многолетний профессиональный опыт и глубокие знания в этой сфере.

За время работы Митин участвовал в создании и тестировании более 50 видов масел, включая моторные, индустриальные, турбинные и компрессорные, а также опубликовал 46 научных работ и получил 11 патентов.

«Многопрофильное развитие собственного научного потенциала открывает много перспектив перед нами и нашими потребителями. „Газпромнефть-СМ“ может не просто удовлетворять существующий спрос, а быть глобально гибкой — стремительно реагировать на новые тренды, создавать продукцию по индивидуальным запросам и избегать зависимости от внешних экономических факторов. Технологии и опыт позволяют нам разрабатывать смазочные материалы, отвечающие самым эксклюзивным и высоким требованиям, на базе отечественного сырья», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Книга адресована студентам, аспирантам и специалистам, занимающимся разработкой и производством смазочных материалов для автомобильной промышленности. В ней содержится исчерпывающая и современная информация о моторных маслах, а также рассматриваются перспективы развития отрасли. Научные изыскания, легшие в основу пособия, продолжались 10 лет, причем большинство экспериментов проводилось в Научно-исследовательском центре (НИЦ) «Газпромнефть-СМ».

«В современном мире все развивается динамично, и сфера производства смазочных материалов — не исключение. Автомобили становятся требовательнее к качеству обслуживания, а рецептуры моторных масел как следствие сложнее, эффективнее и выносливее. Учебные материалы должны своевременно совершенствоваться, чтобы темпы развития отрасли только ускорялись, а производители всегда могли оперативно отвечать на новые вызовы благодаря первоклассным специалистам и актуальным решениям», — подчеркнул автор учебника «Моторные масла», инженер-исследователь «Газпромнефть-СМ» Игорь Митин.

НИЦ компании — единственная в России площадка полного цикла, где изучают и разрабатывают смазочные материалы. Благодаря передовому оборудованию и собственной интеллектуальной системе центр накапливает уникальный опыт и создает инновационные масла. Ежегодно здесь проводится свыше 2,5 тыс. исследований.

«Существует много споров о том, что важнее — теория или практика. Но истина в том, что лучшие идеи появляются на границе их слияния. Поэтому участие действующих специалистов, сотрудников компаний-технологических лидеров в разработке учебной литературы существенно умножает ее ценность и пользу», — пояснил генеральный директор ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Иванов.