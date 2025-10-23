Российский фонд помощи направил новый УАЗ для бойцов СВО из Красногорска

Фонд помощи передал автомобиль в знак признательности за гуманитарную помощь с медикаментами. Ранее эту помощь оказали представители администрации Красногорска, Ассоциации ветеранов СВО, Общественной палаты, Красногорского районного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», волонтеры «Берегини СВО», местное отделение «Союз женщин России» и другие, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Мы раздавали лекарства волонтерам и нуждающимся. Из Красногорска мы отправили почти 77 тысяч шприцев», — рассказала член Общественной палаты городского округа Красногорск Виктория Кузнецова.

Автомобиль скоро отправится в зону СВО, в 4-ю гвардейскую танковую дивизию на Луганском направлении.

«Изначально грузы я передавала через дивизию, затем начала ездить самостоятельно. Мы ездим каждый месяц, а иногда и два раза в месяц», — поделилась супруга участника СВО и волонтер «Берегини СВО» Евгения Сидорова.

Администрация Красногорска активно участвует в сборе грузов для СВО, включая технику, такую как генераторы и радиостанции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.