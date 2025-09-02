Российский фигурист рассказал о предлагающих страшные вещи за доллар кубинцах

Фигурист Горелкин: на Кубе люди предлагают очень страшные вещи за доллар

Российский фигурист Даниил Горелкин провел отпуск на Кубе и поделился впечатлениями от поездки. По его словам, это красивая, но бедная страна, и некоторые люди там предлагают незнакомцам «страшные вещи, все, что угодно за доллар», сообщает Sport24 .

Горелкин отметил, что ему и его супруге понравилось, как их кормили в местном отеле. Он признал, что на Кубе есть «проблемы» по части сервиса в гостиницах, но необходимый минимум соблюдался — персонал поддерживал чистоту в номере, в котором также были балкон, удобная кровать и работающий кондиционер.

Вместе с тем Горелкин подчеркнул, что на Кубе «очень бедное» население, особенно — жители исторического центра столичной Гаваны.

«Грустно смотреть на то, что там происходит. Люди подбегают на улице и предлагают страшные вещи, все, что угодно за доллар. Задумываешься о том, что люди могут сделать за один доллар, тебе становится от этого очень грустно», — сказал фигурист, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Леонтьевой.

Однако в целом, как обратил внимание Горелкин, в латиноамериканской стране очень красиво.

«Словно окунулись в другую эпоху», — сказал он.