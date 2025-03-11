Российский экологический оператор представил расписание вебинаров

Денис Буцаев, глава РЭО, отметил, что вебинары разработаны специально для предпринимателей с целью подробного разъяснения основных положений РОП. Слушатели смогут выяснить, какие компании подпадают под действие РОП, порядок и правила предоставления отчетности об утилизации отходов, а также получить инструкции по оформлению документов для регистрации в реестре утилизаторов и другие необходимые сведения. Задача РЭО — оказать содействие ответственным представителям отрасли и смежных сфер, чтобы облегчить понимание необходимых процедур и избежать их восприятия как чрезмерного административного бремени.

Онлайн-мероприятия пройдут для 18 регионов, охватывая все федеральные округа Российской Федерации. Любой желающий может присоединиться к вебинарам, перейдя по указанной ссылке.

Игорь Забралов, директор по устойчивому развитию РЭО, обратил внимание на приближающийся срок подачи отчетов по утилизации отходов от использования продукции — 15 апреля. Он подчеркнул, что на вебинарах будет подробно рассмотрен алгоритм подготовки и своевременной отправки отчетов, а также проанализированы наиболее распространенные ошибки, возникающие при оформлении документов для внесения в реестр утилизаторов.



