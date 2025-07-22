Российский депутат инициировал перенос данных в МАХ

сегодня в 03:34

В Госдуме предложили перенести данные из WhatsApp* и Telegram в MAX

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев инициировал создание госпрограммы по миграции пользовательских данных с зарубежных мессенджеров на российскую платформу MAX, сообщает ТАСС .

Соответствующие обращения направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Парламентарий акцентирует внимание на рисках потери доступа к личным и профессиональным данным, хранящимся в зарубежных сервисах. В качестве успешного прецедента приводится опыт «ВКонтакте» по переносу контента с YouTube.

Аудитория отечественного мессенджера преодолела отметку в 2 млн пользователей. Техническая возможность для масштабного переноса данных, по утверждению Гусева, уже существует.

*Примечание: WhatsApp принадлежит Meta Platforms Inc., признанной в РФ экстремистской организацией.