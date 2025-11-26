Российский чиновник засудил вдову ветерана войны за фразу «врет как дышит»

На Кубани чиновник засудил вдову ветерана войны за фразу «врет как дышит»

Пенсионерка из кубанского Приморско-Ахтарска Маргарита Б. признана виновной в оскорблении главы районы Максима Бондаренко, про которого женщина сказала, что он «врет как дышит». Теперь 80-летняя Маргарита, вдова ветерана Чеченской войны, будет выплачивать чиновнику компенсацию судебных издержек в течение пяти лет, сообщает Kub Mash.

Конфликт начался после того, как инвалид третьей группы опубликовала в соцсетях комментарий, в котором обвинила главу района во лжи. Тогда Бондаренко подал на женщину в суд, и она была приговорена к выплате 1000 рублей в качестве моральной компенсации госслужащему.

Вскоре глава района подал дополнительный иск о возмещении расходов на услуги юристов, нотариальные услуги и лингвистическую экспертизу, первоначально запросив около 300 тысяч рублей. Суд учел материальное положение ответчицы, которая проживает на пенсию в 30 тысяч рублей, и снизил сумму требований до 85 тысяч рублей.

Согласно решению инстанции, пенсионерка должна ежемесячно переводить истцу 1,5 тысячи рублей. Таким образом, полное погашение задолженности ожидается только к 2030 году.

