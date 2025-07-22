Российский блогер предстанет перед судом по двум уголовным статьям

Чаринскому предъявили обвинения в фейках о ВС РФ и пропаганде терроризма

Проживающий за рубежом блогер Арслан Мирзаев (известный как Али Чаринский) обвиняется в распространении ложной информации о российской армии и пропаганде терроризма. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, уголовное дело передано в суд по статьям 207.3 и 205.2 УК РФ.

Следствие установило, что Мирзаев публиковал в соцсетях недостоверные сведения о действиях российских военных в Мариуполе и Буче. Кроме того, в его материалах усматриваются призывы к поддержке террористической идеологии.

Эксперты отмечают, что это первый случай привлечения к ответственности зарубежного блогера по подобным обвинениям. Ранее Мирзаев неоднократно критиковал российские власти, находясь за границей.

Прокуратура настаивает, что публикации блогера содержали признаки оправдания терроризма и формировали искаженное представление о спецоперации. Рассмотрение дела может пройти в особом порядке, поскольку обвиняемый находится вне пределов РФ.