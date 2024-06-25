Российский бизнесмен решил построить «город будущего» на Бали

Бывший гедиректор «Финтеха» Сергей Солонин впервые за долгое время дал интервью. В ходе беседы с каналом «BALI FM» предприниматель рассказал, что за время отсутствия в инфополе он занимался «городом будущего» в Индонезии.

Инвестор утверждает, что проект «города будущего» выполняется на Бали и называется NUANU. Его площадь, по словам Солонина, раскинулась на 44 гектара. Вся территория «города» будет управляться искусственным интеллектом (ИИ).

В ходе интервью предприниматель также рассказал, что ранее вложил в мессенджер Telegram порядка 75 миллионов долларов, хотя и назвал это «неудачной инвестицией». По словам Солонина, он занимается и криптовалютой, хотя делает это «на уровне интереса» и ради любопытства.

Сейчас все свое внимание бизнесмен, по его словам, уделяет собственному «городу будущего» на индонезийском острове.