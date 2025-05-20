Российский банк изменил позиционирование

С 19 мая «ОТП Банк» изменил позиционирование, чтобы успешно реализовать новую бизнес-стратегию банка по привлечению новых клиентов.

Новая концепция переворачивает привычные представления о том, каким может быть банк и как может выглядеть его коммуникация. Разработкой идеи рекламной кампании занималось агентство BBDO.

«Слоган „Все будет ОТП!“ добавил к призыву „Давай сделаем“ предсказуемый позитивный результат. Мы создаем продукты и сервисы, которые помогают воплощать идеи наших клиентов, поэтому важно быть дерзким, вдохновляющим и уверенным — действовать и звучать так, чтобы нас не могли не заметить», — сказала директор дирекции маркетинга и коммуникаций «ОТП Банка» Евгения Чурбанова.

Новый слоган отыгрывает яркий, смелый, дерзкий и узнаваемый герой, который попадает в яркие, смелые и дерзкие ситуации. И выходит из них победителем.

Также более «дерзкими» станут коммуникационные инструменты. Банк уже начал использовать интерактивные инсталляции с динамическими элементами, забрендированные лифтовые шахты в популярных московских ТЦ, баннеры с меняющимися изображениями.