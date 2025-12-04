Российский актер провел паблик-ток для активистов из Ленинского округа

В Подмосковье завершился ежегодный итоговый форум «Волонтеров Подмосковья». Ленинский городской округ на мероприятии представляли координаторы и активисты местного отделения «Волонтеров Подмосковья», а также сотрудники Добро.центра АНО «Сотри Границы». Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Мы выражаем благодарность каждому волонтеру из Ленинского городского округа и всей Московской области, кто в течение этих двух дней получил заряд энергии, обменивался опытом и разрабатывал планы для будущих добрых дел», — подчеркнул директор МБУ по работе с молодежью «Энергия» Илья Сенчуров.

Сообщается, что организаторы подготовили для участников форума интенсивную образовательную программу, с акцентом на развитие лидерских и командных качеств. В роли спикеров выступили эксперты из различных сфер: Дарья Каткова провела обучающее занятие по созданию эффективной команды, а Константин Старостин поделился приемами ораторского мастерства на мастер-классе «Антистресс для волонтера». Одним из ярких моментов стал паблик-ток с Гошей Куценко, учредителем фондов «Шаг вместе» и «Жизнь с ДЦП».

«Форум стал для меня источником вдохновения и новых знаний. Особенно ценным был обмен опытом с активистами из других округов и мастер-классы от экспертов. Теперь у нашей команды есть не только свежие идеи, но и конкретные инструменты для их реализации. Это бесценно для нашей волонтерской работы в Ленинском округе», — добавила активистка местного отделения «Волонтеры Подмосковья» Полина Романенко.

Торжественное закрытие форума завершилось словами благодарности в адрес волонтеров и выступлением артиста LYRIQ, который подарил участникам незабываемые эмоции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.