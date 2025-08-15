Российских журналистов в Анкоридже разместили на стадионе с раскладушками

Корреспондент Александр Юнашев рассказал, что в преддверии саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже российских журналистов разместили на стадионе Alaska Airlines Center, где проходят концерты и игры по баскетболу, сообщает Life.ru .

«5 утра по Москве, 6 вечера по Аляске. Мы не только прилетели, но и доехали до нашей импровизированной гостиницы. Посмотрим, как тут будет», — рассказал Юнашев.

Как отметил корреспондент, внутри стадиона огромное пространство поделено ширмами на блоки для двоих человек. В каждом из них есть раскладные кровати с постельным бельем, а на стенах разместили флаги США и Аляски.

По мнению Юнашева, такие условия связаны с уникальными темпами подготовки саммита и малым размером города, население в котором не больше 300 тыс. человек. Цены на отели сильно поднялись, а для журналистов организовали бесплатное размещение на стадионе. Сам корреспондент отметил, что вариантов размещения в Анкоридже действительно не так много. На прошлых командировках ему приходилось ночевать и в более необычных условиях.