Российских туристов предупреждают о смертельной опасности масок для снорклинга

Российских туристов на курортах предупреждают о смертельной опасности масок для снорклинга. Существует риск потери сознания под водой из-за скопления углекислого газа, сообщает SHOT .

Россияне покупают популярные полнолицевые маски в Египте, Турции, Таиланде и других курортах, чтобы рассматривать рыбок под водой.

Эксперты утверждают, что особую опасность представляют варианты стоимостью до 1 тыс. рублей. В этих масках сложно дышать, они пропускают воду, а из-за плохой вентиляции запотевают. Это может привести к вдыханию углекислого газа и потере сознания прямо в воде.

В отелях Египта уже начали массово размещать предупреждения на русском языке об опасности масок.

