Российские вузы увеличили число мест и пересмотрели вступительные экзамены
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Почти во всех опрошенных отечественных вузах выросло количество бюджетных или платных мест для студентов, сообщает ТАСС.
Ранее Минобрнауки поручило до 20 января утвердить правила приема, число контрактных мест. Информацию агентству предоставили МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РГСУ и РЭУ им. Г. В. Плеханова.
В РАНХиГС рассказали, что количество бюджетных мест на очные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры выросло на 11%. В РГГУ в 2025 году число бюджетных мест повысилось почти на 500, в НИУ ВШЭ — на 4,1%. Кроме того, в РГСУ нарастили количество платных мест, а число бюджетных — немного снизили.
Также в вузах по приказу Минобрнауки в ряде программ вступительных экзаменов изменили их состав. В РАНХиГС иностранный язык больше не учитывают при поступлении на некоторые направления, а математику можно использовать как предмет по выбору при поступлении на программы по юриспруденции. В РУДН на некоторых программах из списка предметов по выбору исключен иностранный язык.
В технических вузах по утвержденному правительством страны комплексному плану мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования, в 2026 году будет введено обязательное вступительное испытание по физике на все инженерные направления подготовки высшего образования.