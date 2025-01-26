Российские вузы увеличили число мест и пересмотрели вступительные экзамены

Почти во всех опрошенных отечественных вузах выросло количество бюджетных или платных мест для студентов, сообщает ТАСС .

Ранее Минобрнауки поручило до 20 января утвердить правила приема, число контрактных мест. Информацию агентству предоставили МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РГСУ и РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В РАНХиГС рассказали, что количество бюджетных мест на очные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры выросло на 11%. В РГГУ в 2025 году число бюджетных мест повысилось почти на 500, в НИУ ВШЭ — на 4,1%. Кроме того, в РГСУ нарастили количество платных мест, а число бюджетных — немного снизили.

Также в вузах по приказу Минобрнауки в ряде программ вступительных экзаменов изменили их состав. В РАНХиГС иностранный язык больше не учитывают при поступлении на некоторые направления, а математику можно использовать как предмет по выбору при поступлении на программы по юриспруденции. В РУДН на некоторых программах из списка предметов по выбору исключен иностранный язык.

В технических вузах по утвержденному правительством страны комплексному плану мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования, в 2026 году будет введено обязательное вступительное испытание по физике на все инженерные направления подготовки высшего образования.