Российские военные проведут учения с нестратегическим ядерным оружием

сегодня в 10:44

В России пройдут военные учения с нестратегическим ядерным оружием

В России по поручению главы государства Владимира Путина начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Мероприятие организуется для повышения готовности нестратегических ядерных сил страны к выполнению боевых задач.

Военные проведут комплекс мероприятий, в который войдет практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Это нужно для реагирования и обеспечения территориальной целостности и суверенитета страны в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных официальных лиц государств Запада в адрес РФ.