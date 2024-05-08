Российские военные освободили населенный пункт Новокалиново ДНР
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В ходе успешных действий российские военные полностью освободили населенный пункт Новокалиново ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также было нанесено поражение украинским формированиям в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское Донецкой Народной Республики.
За последние сутки российская армия отразила 11 контратак штурмовых групп ВСУ.
Потери украинских бойцов составили 415 человек. Также были уничтожены немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две 122 мм гаубицы Д-30.