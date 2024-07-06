сегодня в 14:24

Российские военные из группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ смогли занять более выгодные рубежи в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Еще они поразили формирования 30-й, 43-й, 166-й мехбригад, 4-й танковой бригады ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, которые располагались возле населенных пунктов Синьковка, Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка, Григоровка, Торское и Кировск ДНР.

Россияне отразили две контратаки противника, который пытался их провести силами подразделений 3-й штурмбригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

Украинская армия потеряла до 540 бойцов, бронетранспортер, четыре автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудия М119 американского производства и L-119 британского производства, три станции РЭБ «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.