сегодня в 11:13

Российские военнослужащие поймали бойца ВСУ, который похищал мирных жителей в приграничных районах Курской области, сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Бандеровцы, грузившие и избивавшие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что допрос украинских военнопленных проводил лично замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

Рогов добавил, что в ходе допроса бойцы ВСУ признались, что похищали мирных жителей приграничных районов Курской области и срочников.

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