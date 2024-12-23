Российские видеохостинги примут «беженцев» с YouTube

Замедление YouTube проводилось для оценки мощностей отечественных аналогов американского видеохостинга. Они справляются с наплывом новых пользователей, заявил РИАМО экс-советник президента России по вопросам развития интернета, владелец компании LiveInternet Герман Клименко.

Он подчеркнул, что процесс замедления или деградации YouTube идет давно. Эксперт уверен, что это происходит для оценки скорости перетока аудитории и способности отечественных сервисов справиться с объемами.

«Мы видим по отчетности „ВКонтакте“, что аудитория „ВК Видео“ резко выросла: было около 4 млн, а стало около 40 млн. То есть наша инфраструктура готова к приему трафика беженцев из YouTube», — сказал Клименко.

Бывший советник президента предполагает, что Роскомнадзор не афиширует факт блокировки YouTube, так как может ждать реакции от американского видеохостинга. Клименко ожидает окончательной блокировки видеохостинга, но точных сроков не сообщает.