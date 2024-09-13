Российские ученые признали, что в пятницу 13-го нет причин для суеверий

Нижегородские ученые представили результаты исследования, в котором подвергли сомнению суеверия, связанные с числом 13, в контексте его ассоциаций с несчастливыми событиями. В пятницу 13-го сентября, когда традиционно люди остерегаются начинать новые дела, математические эксперты ННГУ им. Лобачевского решили развеять мифы вокруг этого числа, сообщает pravda-nn.ru .

По словам директора Института информационных технологий, математического моделирования и инженерии ННГУ Николая Золотых и доцента кафедры дифференциальных уравнений Николая Кротова, страх перед числом 13 имеет исторические корни. Одним из наиболее известных объяснений является притча о Тайной вечере, которая повествует о том, что, согласно Библии, на встрече присутствовали 13 человек, включая Иисуса и его 12 учеников. Этот контекст предательства Иуды, 13-го участника, вероятно, стал основой для отрицательной репутации числа.

Страх перед пятницей 13-го числа обозначают термином «фриггатрискаидекафобия». Однако математические специалисты настоятельно рекомендуют относиться к этому явлению с недоверием: по их словам, у числа 13 нет никаких «несчастливых» свойств, и оно не отличается от других простых чисел.

«Число 13 делится только на себя и на единицу (числа с таким свойством в математике называются простыми)», — пояснили ученые.

Исходя из этого, ситуация с 12 кусками торта или конфет выглядит более предпочтительной, однако 13 кусочков также можно с легкостью разделить, просто отложив один из них напотом. С точки зрения математики, страх перед числом 13 оказывается необоснованным и не имеет под собой никаких реальных оснований.