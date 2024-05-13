Российские ученые изучили качество спермы котов с помощью тока

Российские ученые в РУДН изучили качество спермы котов с помощью тока. Исследование должно помочь в племенном разведении животных и снизить цену на спермодозу, сообщает Baza.

Всего в исследовании приняли участие 1675 котов с разными группами крови. Их поделили, а затем заставили эякулировать. Кого-то — с помощью тока, путем электроэякуляции. Другим котам повезло больше — им предложили искусственную вагину.

Исследователи оценивали «загрязненность» полученного материала по колониеобразующим единицам в одном кубическом сантиметре спермы. Также исследователи проводили анализ уровня «чистоты» спермы в зависимости от групп крови. Результаты показали, что самое чистое семя оказалось у котов с группами крови А или В.

Это уже не первое необычное исследование, которое проводили исследователи в РУДН. До этого ученые проводили эксперимент по секс-активности котов.