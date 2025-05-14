Российские студенты предложат решения по внедрению ИИ в банковские приложения

В Москве состоялось открытие Весенней школы Банка ВТБ и Высшей школы экономики по направлению «Бизнес-информатика» для участников олимпиады «Я — профессионал» из 24 регионов РФ, передает пресс-служба организаторов.

Образовательное мероприятие продлится три дня. В этом году школа проходит в формате кейс-чемпионата. Ключевая тема — разработка стратегии интеграции искусственного интеллекта в банковские приложения.

«Мы живем в эпоху, когда от скорости адаптации и технологического мышления зависит устойчивость ключевых отраслей. Сегодня особенно востребованы специалисты, способные создавать интеллектуальные решения, управлять цифровыми продуктами и видеть за алгоритмами реальную ценность для человека. Сегодня в зале именно такие — почти 100 человек, каждый из которых может сделать свой вклад в развитие России. Возможно, кто-то из них уже в ближайшее время окажется в команде ВТБ, будет разрабатывать новые цифровые сервисы и продвигать идеи, рожденные здесь, в рамках Весенней школы», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В школе примут участие лучшие студенты из 24 регионов России, представляющие 45 вузов страны. Все они продемонстрировали высокий уровень подготовки, успешно справившись с конкурсным отбором. Им предстоит не просто выполнить учебное задание, а предложить практические решения, которые могут быть взяты в разработку.

«Олимпиада „Я — профессионал“ — это точка входа в индустрию, где знания превращаются в действие, а амбиции становятся траекториями. Весенняя школа ВТБ и НИУ ВШЭ по направлению „Бизнес-информатика“ — это следующий шаг: здесь участники тренируются мыслить на опережение, моделируют бизнес-процессы и ищут новые решения в условиях, близких к реальным рабочим ситуациям. Конкурс в шесть человек на место — показатель не просто популярности, а уровня доверия студентов к формату, где каждый кейс — симулятор будущей карьеры», — подчеркивает руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Программа образовательного мероприятия включает лекции и тематические мастер-классы от экспертов Банка ВТБ и преподавателей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Отдельное внимание уделено карьерному развитию: участники станут частью профессионального сообщества, в рамках которого смогут раскрыть свой потенциал, создать бизнес-проект в команде и получить представление о карьерных перспективах в банковской и ИТ-сферах. Возможность живого общения с отраслевыми и академическими экспертами станет важным шагом к осознанному профессиональному выбору.

«Для ВТБ принципиально важно не только выявлять талантливых специалистов, но и создавать условия для их профессионального роста. В этом году участники школы будут работать над актуальными задачами цифровой трансформации, включая интеграцию ИИ в клиентские сервисы. Такие инициативы укрепляют наш технологический суверенитет и формируют кадровый резерв для инновационных проектов банка», — рассказал заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

Участники смогут представить решения своих кейсов перед действующими сотрудниками Банка ВТБ и представителями ВШЭ, получить обратную связь и укрепить свою конкурентоспособность на рынке труда.

«МИЭМ Высшей школы экономики — рад принять участие в организации VIII Весенней школы Банка ВТБ совместно с самим банком и Всероссийской олимпиадой студентов „Я — профессионал“. Нам приятно ежегодно принимать участие в создании образовательной программы и приглашать лучших специалистов Вышки в сфере ИТ и ИИ. Участникам школы представится уникальная возможность углубить знания и развить практические навыки в ИТ, бизнес-аналитике, познакомиться с реальными проектами банковской сферы. Все перечисленные направления тесно связаны с тематиками магистерских программ МИЭМа, среди которых ИТ, прикладная математика, кибербезопасность и искусственный интеллект, в том числе, в финансовой отрасли» — сказал директор Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ Дмитрий Коваленко.

Олимпиада «Я — профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.