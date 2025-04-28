Российские студенты получат доступ к платформам «Сфера» и DION

Платформа «Сфера» поможет учащимся освоить разработку программного обеспечения, а DION обеспечит их видеосвязью для удаленного обучения. Об этом сообщила пресс-служба ИТ-холдинга Т1.

ИТ-холдинг открыл вузам доступ к облачным версиям своих продуктов: DION — для проведения онлайн-занятий, семинаров и внутренней коммуникации, а также платформе «Сфера» — для создания ПО в облаке. Оба решения предлагаются учебным заведениям на специальных условиях, включая возможность локального развертывания (on-premise).

Учащиеся технических специальностей получат доступ к нескольким инструментам «Сферы»:

— Сфера.Задачи — трекер задач для командной работы;

— Сфера.Код — Git-репозиторий для проверки кода;

— Сфера.Знания — база данных с гибкими настройками доступа;

— Сфера.Дистрибутивы и лицензии — система управления релизами и лицензиями ПО.

В будущем платформа пополнится новыми модулями, которые преподаватели смогут использовать для создания практических заданий. Студенты, в свою очередь, смогут глубже погрузиться в разработку — от написания кода до тестирования и поддержки готовых проектов.

«Мы стремимся сократить разрыв между академическим и реальным ИТ. Студентам важно еще в процессе обучения работать с теми решениями, которые действительно используются в крупных компаниях. Сфера помогает получить опыт командной разработки, а DION — выстроить онлайн-коммуникацию в процессе обучения. Все это дает практические навыки и готовит учащихся к будущим рабочим процессам», — подчеркнула заместитель коммерческого директора по развитию продуктового бизнеса НОТА (ИТ-холдинг Т1) Анна Кузякина.

Решения Т1 позволяют заменить зарубежные продукты — такие как Jira, Confluence, Zoom, Microsoft Teams — на российские аналоги, адаптированные для образования и промышленности.