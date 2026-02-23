Российские специалисты полностью починили нефтепровод «Дружба»

РФ рассказала Венгрии о том, что ремонт нефтепровода «Дружба» полностью завершен. Он готов к использованию, но Украина не разрешает производить транзит энергоресурса из-за политических причин, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейского государства Петер Сийярто, сообщает ТАСС.