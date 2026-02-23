Российские специалисты полностью починили нефтепровод «Дружба»
Фото - © Виктор Толочко/РИА Новости
РФ рассказала Венгрии о том, что ремонт нефтепровода «Дружба» полностью завершен. Он готов к использованию, но Украина не разрешает производить транзит энергоресурса из-за политических причин, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейского государства Петер Сийярто, сообщает ТАСС.
Поломки в Республике Татарстан починили. Все участки «Дружбы» работают.
Технически нефтепровод может работать. Возобновление подачи нефти зависит только от решения властей Украины, отметил дипломат.
Сийярто назвал политическим шантажом Венгрии нежелание Киева возобновить поставки по «Дружбе». Решение не основывается на технических или физических моментах.
