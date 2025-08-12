Российские школьники продолжают покорять мир, несмотря на санкции

Технический эксперт Павел Ильминов отметил, что неслучайно в крупнейших компаниях мира работают именно российские айтишники.

«Склад ума русского человека очень гибкий. То есть у нас нет понятия „невыполнимые задачи“. У нас логика — одно из самых приоритетных направлений, да. А в программировании и работе с искусственным интеллектом важна логика. То есть чем четче мы составим запрос нейросети, тем лучше она выдаст результат. Именно поэтому вот эта новость меня не удивила», — считает он.

Эксперт добавил, что в России довольно сложное образование. Изначально она копировала европейские лекала образования, постепенно привлекая собственные достижения. Кроме того, со времен СССР в стране сохранилась сильная инженерная школа. И ее представители до сих пор преподают в вузах, передают свой опыт и знания новым поколениям.