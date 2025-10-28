Российские разработчики определяют новые стандарты для инженерного анализа

На пленарной дискуссии «САЕ в России: драйверы, барьеры, стратегии для электроники» в рамках презентации новой CAE-платформы «Таумерикс» эксперты отрасли обсудили стратегии развития отечественного ПО для инженерного анализа. В центре дискуссии были меры поддержки со стороны государства, важность экосистемного подхода и необходимость кооперации между разработчиками, промышленностью и вузами для достижения технологического суверенитета, сообщила пресс-служба Т1.

«Российской ИТ-отрасли необходимо отвечать на современные вызовы в области инженерного анализа. Разрабатывая новое решение для междисциплинарного инженерного анализа электроники и фотоники мы руководствовались именно этим принципом», — отметил директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки Т1 Интеграция (ИТ-холдинг Т1) Александр Собачкин.

Директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев считает, что фокус отечественных разработчиков на запросы клиентов — это правильная стратегия для поощрения перехода с зарубежного ПО. При ведомстве, например, работает индустриальный центр компетенций, который формирует гарантированный спрос со стороны предприятий на CAE-решения. Параллельно регулятор готовит новые меры стимулирования, включая субсидирование последующих внедрений российских продуктов.

«Российским вендорам необходимо сконцентрироваться на создании ИТ-решений, которые способны конкурировать с мировыми аналогами, а также обеспечить бесшовную интеграцию для предприятий при переходе на новый продукт», — заявил Владимир Дождев.

Один из ключевых вызовов для ИТ-индустрии сегодня — это стимулирование бизнеса к миграции с иностранного ПО на российские решения для инженерного анализа.

Как полагает руководитель программ, директор по математическому моделированию Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Фомичев, преодолеть это препятствие помогут более простой пользовательский интерфейс, интеграция в общую цепочку PLM-систем, а также обогащение новыми возможностями и технологиями, например, искусственным интеллектом. Это даст отечественным продуктам преимущество перед зарубежными и свободно распространяемыми аналогами. Значительную роль сыграет и экосистемный подход, предполагающий привлечение ведущих ученых, инженеров и руководителей лабораторий.

«Ключевым шагом станет появление новых уникальных программных продуктов, которые станут лидерами в узкоспециализированных нишах», — добавил Фомичев.

Несмотря на наличие российских CAE-решений, многие компании по-прежнему пользуются зарубежными продуктами. Главная ценность отечественных разработок, по словам советника генерального директора АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» Константина Певчих, — это возможность получить обратную связь по механике расчетов. Кроме того, в условиях ускоренного технологического развития России бизнесу требуется решать нетиповые задачи с помощью CAE-систем.

«Главное преимущество использования отечественных CAE-решений — прямая связь с разработчиками. К примеру, Т1 в создании новых ИТ-решений использует индустриальный подход, что для нас как технологической компании является гарантией надежности», — подчеркнул спикер.

Технический директор ГК «Элемент» Илья Шемолин согласился с тем, что вендорам нужно закладывать в продукты для инженерного анализа возможность решения новых задач. Такой подход, по его словам, обеспечит российским разработкам функциональное преимущество перед зарубежными конкурентами. Не менее важным фактором для миграции клиентов он назвал наличие лицензионного соглашения у российских CAE-решений, в то время как иностранные вендоры в нынешних условиях не могут гарантировать точность расчетов.