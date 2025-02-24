Российские предприниматели назвали качества, которые помогли им стать бизнесменами

Четверть опрошенных людей, занимающихся бизнесом, ответили, что в России главное — умение рисковать и верить в себя. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Ступино Квадрат» по итогам проведенного исследования совместно с университетом «Синергия».

16,4% ответили, что, если бизнесмен обладает дальновидностью — его дело пойдет «на ура». 12,1% считают важным уметь делегировать, тогда как 18,1% респондентов считают, что трудолюбие и пунктуальность — самые ценные качества, которые помогут добиться успеха в любом начинании.

Оставшиеся 18% россиян ответили, что важно, какой ты шеф. Если ты эмпатичен и скромен, то и коллектив будет дружным, и бизнес будет развиваться по плану.

Согласно данным опроса, каждый десятый предприниматель получал дополнительное образование, считая, что наиболее важный аспект в ведении бизнеса — это постоянное обучение и креативность.

Ректор университета «Синергия» Артем Васильев, комментируя результаты исследования, отметил, что для занятия бизнесом важны не только особые свойства характера, но и определенные знания, навыки, профессиональные компетенции.

«Согласно данным исследования, проведенного среди 5000 студентов по всей России, в 2025 году 79% учащихся вузов понимают важность получения именно специализированного образования для дальнейшего становления их в роли предпринимателя. В целом, за последний год в стране увеличилось количество студентов, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью — с 48% до 52%. Если говорить о нашем вузе, то мы стараемся вовлекать в предпринимательскую активность всех студентов вне зависимости от осваиваемой специальности, чтобы максимально популяризировать предпринимательство в России», — сказал Васильев.

При этом будущие бизнесмены выделили основные мотивации для открытия собственного дела: это возможность повышения своего уровня жизни (25% — 2025 год против 29% в 2024-м) и получение высокого статуса (11% — 2025 год против 6% в 2024-м).

Между тем, за год число тех, кто воспринимает бизнес-деятельность как возможность реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал (с 30% до 26%) и как шанс обрести свободу и независимость, что подразумевает под собой в том числе свободный график и право самостоятельно принимать решения, снизилось — с 27% до 21%.

Доля студентов, которые видят в предпринимательстве возможность приносить обществу пользу, осталась неизменной: в 2024 году этот вариант ответа выбрали 12%, а в текущем году — 13%.

«Судя по результатам наших опросов в 2024 и 2025 годах, примерно каждый второй студент в России хотел бы стать бизнесменом, — отметил ректор.

По его словам, это свидетельствует о стойком интересе молодежи к предпринимательству, а также о росте престижа данного вида деятельности.

«Мы видим позитивную тенденцию: наша молодежь готова вовлекаться в предпринимательскую активность и тем самым увеличивать ВВП страны, создавать новые рабочие места, повышать уровень жизни населения», — добавил Васильев.