Российские полицейские ищут свидетелей двух резонансных преступлений

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МВД предлагает миллион за информацию об убийствах детей

Министерство внутренних дел объявило о выплате вознаграждения в миллион рублей за информацию, способную помочь раскрыть два особо жестоких преступления, указано на сайте ведомства.

Первое дело касается обнаружения тела новорожденного на камчатской свалке в марте 2023 года, второе — убийства 9-летнего ребенка в марийской деревне Быковка в 2006 году.

В МВД подчеркивают, что даже самая незначительная на первый взгляд информация может оказаться решающей для следствия.

Особое внимание уделяется камчатскому делу — полиция активно ищет мать ребенка и возможных соучастников преступления. Что касается «холодного» дела из Марий Эл, то следствие рассчитывает на новые технологии и возможные признания, которые могли появиться за 18 лет молчания.

Все обратившиеся могут быть уверены в полной конфиденциальности.