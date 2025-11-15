Российские оружейники получили награду за новую бомбовую кассету

В «Ростехе» сообщили о присуждении премии имени Макаровца российским конструкторам вооружений. Лауреатами стали разработчики, предложившие инновационные решения в области боеприпасов и систем поражения — новой кассетной бомбы, сообщается на официальном сайте «Ростеха» .

В рамках премии отмечена разработка новой кассетной бомбы, предложены методы увеличения дальности стрельбы артиллерии, а также создан электронный взрыватель для снарядов, предназначенный для борьбы с дронами. Церемония награждения прошла в стенах МАИ.

«Победителем в номинации „За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения“ стал авторский коллектив, представивший разработку разовой бомбовой кассеты. Вторую строчку заняла работа, содержащая научно-технические решения, направленные на повышение дальности боеприпасов ствольной артиллерии. Третью — электронный взрыватель снаряда, предназначенный для поражения БПЛА», — говорится в сообщении.

В категории «За внедрение прогрессивных технологий и новаторских решений» первенство досталось авторам инновационных рецептур и технологий снаряжения беспилотных летательных аппаратов. Второе место заняла работа, посвященная применению аддитивных технологий в промышленном производстве деталей и узлов реактивных систем залпового огня. Третье место присуждено проекту, описывающему метод регулирования параметров лазерного канала управления прицельных комплексов.

Разработки гражданского назначения также получили высокие оценки. Среди награжденных — создатель безопасного метода снаряжения капсюлей-воспламенителей, авторы технологии сварки трением с перемешиванием, применяемой в судостроении, и конструкторы специализированного оборудования для повышения эффективности добычи нефти и газа.

В номинации «За повышение конкурентоспособности» лучшим признан сотрудник «Ростеха» за развитие новых и усовершенствованных промышленных процессов получения высокоэнергетических материалов. В номинации «Лучшая научная работа» победили инновации в сфере производства порохов. На церемонии также отметили сотрудников, отдавших более 30 лет работе на предприятиях и внесших значительный вклад в их прогресс.

