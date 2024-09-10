Эксперт РОЦИТ, директор по информационным технологиям EdgеЦентр Сергей Липов заявил, что в последнее время в Сети появилось много новых и функциональных российских онлайн-площадок, достойных конкурировать с уходящими с рынка или запрещенными площадками, сообщает «ФедералПресс».

«Особое внимание стоит обратить на отечественные платформы. Несмотря на большое количество предубеждений, на сегодняшний день они являются современными и функциональными площадками с большим количеством возможностей. Более того, многие из них стремятся максимально облегчить переход», — поделился Липов.

Актуальной проблемой является перенос видео с YouTube и любого контента из Instagram*, но в России эту проблему решают при помощи платформы RuTube и совсем новой платформы Looky. На RuTube можно перенести до 2 тысяч видео, максимальная продолжительность и размер которых не должны превышать 300 минут или 25 ГБ.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.