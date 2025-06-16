Российские мужчины реже плачут, чем женщины

Данные показывают, что 27% мужчин не проливали слез более 10 лет, в то время как среди женщин этот показатель составляет лишь 1%. Женщины демонстрируют более открытое выражение эмоций: 18% плакали в последние сутки, 25% — на прошлой неделе, 21% — в течение месяца. Среди мужчин эти цифры значительно ниже — 4%, 8% и 9% соответственно.

Особенно заметны различия в реакциях на стрессовые ситуации. При смерти близкого человека 81% женщин допускают возможность заплакать, тогда как среди мужчин таких только 50%. Потерю домашнего животного со слезами переживают 53% женщин против 20% мужчин. Физическую боль со слезами переносят 17% женщин и всего 4% мужчин.

Международные сравнения с данными YouGov (США) показывают, что американские мужчины проявляют большую эмоциональную открытость: 26% плакали за последнюю неделю (против 12% в России), и только 7% не плакали более 10 лет (в России таких 32%).

Психологи объясняют эти различия глубоко укоренившимися культурными стереотипами, которые предписывают мужчинам сдерживать эмоции. По данным сервиса Alter, мужчины обращаются за психологической помощью в 4 раза реже женщин, несмотря на схожие эмоциональные потребности.

Эксперты отмечают, что хроническое подавление эмоций может приводить к психосоматическим заболеваниям. Однако наблюдается постепенное изменение этих установок среди молодого поколения, что может свидетельствовать о трансформации гендерных норм в российском обществе.