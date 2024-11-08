Российские мужчины активно подписывают контракты и уходят на СВО

Служба по контракту в российской армии для большинства мужчин – это возможность вложить свои силы в укрепление безопасности Родины, а также защитить своих близких. В Подмосковье для подписания контракта с Минобороны приезжают граждане из разных российских регионов.

Пока российские мужчины активно подписывают контракты с Минобороны, государство активно поддерживает их семьи, обеспечивая их не только финансовыми выплатами, но и предоставлением различных преференций. В случае необходимости родители бойцов СВО могут получить доступ к бесплатным услугам социального ухода на дому, а также пройти профильное лечение в государственных больницах в случае такой необходимости.

Для детей военных открываются упрощенные возможности для образования и развития: младшие могут без очереди попасть в детские сады, а старшие – поступить в ведущие высшие учебные заведения страны без конкурса. Кроме того, семьи имеют право на получение льгот по кредитам и помощь в поиске работы, что значительно облегчает их жизненное положение и повседневные нужды. В любой сложной ситуации они могут рассчитывать на поддержку от местных органов власти.

Власти страны активно поддерживают и семьи военнослужащих, и самих бойцов, предоставляя им не только социальные льготы. В дополнение к возможности оформления кредитных каникул, военные имеют право на приостановку судебных действий по задолженностям, исключая дела, связанные с алиментами. Они также освобождаются от уплаты налогов на имущество и имеют гарантию сохранения рабочего места, которое было у них до вступления в контракт с министерством обороны.

Все военные получают финансовую поддержку, включая единовременные и регулярные выплаты. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне проведения СВО военнослужащий получает от 210 тысяч рублей ежемесячно. Также есть дополнительные стимулирующие выплаты, суммы которых достигают до 1 млн рублей в год. Бойцы могут рассчитывать и на 100% компенсацию военной пенсии, а также на выплаты за получение государственных и ведомственных наград. Наиболее щедрые выплаты на текущий момент предусмотрены для жителей Подмосковья.

Для тех, кто хочет служить по контракту, создан специализированный центр по набору военнослужащих, расположенный в Балашихе по адресу Восточное шоссе, владение 2. В этом центре кандидатам в солдаты предлагаются условия для комфортного пребывания, включая проживание, трехразовое питание и доступ к медицинским и другим специализированным услугам. Здесь же они могут получить всю необходимую информацию о льготах, выплатах и пройти начальный этап боевой подготовки.

Узнать детали можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте или отправив запрос на электронный адрес info@kontraktmo.ru, либо можно позвонить по номеру горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также доступен звонок с мобильного телефона по короткому номеру «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.