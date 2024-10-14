Российские микроконтроллеры прошли успешные испытания на платформе Engee

сегодня в 19:10

Создатели российской платформы для моделирования и проектирования встраиваемых алгоритмов Engee поделились, что код, который был полностью сгенерирован в отечественной среде моделирования, успешно функционирует на российских микроконтроллерах «МИК 32 Амур», разработанных компанией Микрон (ГК «Элемент», Москва), сообщает RuNews24.ru .

В рамках системы Engee проведены испытания компонентов микроконтроллера «МИК-32», включая его цифровые и аналоговые входы и выходы, интерфейсы. Протестирована была также различная переферийная аппаратура.

Микроконтроллеры и микропроцессоры фактически функционируют как мини-компьютеры, размещенные в электронной плате. Эти устройства находят широкое применение в электронной и бытовой технике, а также в промышленности.

«МИК 32 Амур» проходил испытания с использованием программного обеспечения, также разработанного в России.