Российские космонавты установили научную аппаратуру в открытом космосе

Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий совершили плановый выход в открытый космос, главной задачей которого стала установка аппаратуры для перспективного эксперимента «Экран-М», сообщили в пресс-службе корпорации «Роскосмос».

Новый этап научных исследований начался на российском сегменте Международной космической станции. Работы за бортом станции продолжились более трех часов, и основная программа была выполнена — оборудование смонтировано на многоцелевом лабораторном модуле «Наука».

Суть эксперимента, разработанного учеными из Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова, заключается в использовании уникальных условий космического вакуума для выращивания полупроводниковых кристаллов исключительной чистоты. Как поясняют специалисты, лучшие полупроводниковые материалы, являющиеся основой современной электроники, можно создавать только в условиях высокого вакуума, где крайне низкое давление и почти полное отсутствие молекул воздуха.

После успешного завершения главной задачи экипаж приступил к выполнению дополнительных операций, включая очистку иллюминатора № 1 на модуле «Звезда», демонтаж съемной кассеты-контейнера с образцами материалов с модуля «Поиск», а также демонтаж и отталкивание телескопа HRC.