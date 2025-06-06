Российские компании переходят на отечественные ERP-системы

Данный процесс сопровождается рядом сложностей — это и возможные недостатки в защите данных, и ограниченная функциональность, и сжатые сроки внедрения нового ПО. В данной ситуации разработанный ВСК страховой продукт для защиты от рисков при переходе на российские ERP-системы фактически становится инструментом риск-менеджмента, предлагая партнерам возможности для защиты интересов всех участников проекта по внедрению ИТ-решений.

Подобный продукт, предусматривающий комплексное страхование сразу от нескольких видов рисков, пока нельзя назвать массовым, но у него есть большие перспективы.

Полис обеспечивает финансовую защиту от кибер-рисков, вызванных каким-либо внешним нарушением безопасности, а также от ошибок при переходе на отечественные СУР в рамках страхования ответственности разработчиков. Также в функционал программы включено D&O (страхование ответственности директоров и руководителей) и покрытие расходов на устранение последствий кибер-инцидента и диагностику информационных систем заказчика. Так, если разработчику требуются дополнительные ресурсы для устранения претензий со стороны заказчика. Все это позволяет при появлении ошибок, которые неизбежны при переходе на новые ERP-системы, сосредоточиться на решении проблемы вместо юридических споров.

В группе компаний ВСК есть IT-компания XYZ — вендор по внедрению отечественного ERP софта, который подтверждает актуальность предложенного страхового продукта как инструмента для работы с рисками ИТ проектов в целом.

«Проекты по внедрению СУР как правило сложные и специфичные. Наша задача как страховщика оказать максимальную поддержку всем участникам — снизить финансовые риски, упростить процесс привлечения средств для устранения неполадок. Разработанный продукт обеспечивает защиту вендоров, интеграторов и заказчиков. Если в ходе внедрения систем управления бизнес-процессами, включая ERP, что-то пошло не так — произошел тех. сбой или сотрудником допущена ошибка, — мы выплачиваем страхователю возмещение, которое можно направить как раз на решение проблемы. Также в покрытие полиса включается защита от киберинцидентов и диагностика информационных систем компании. Таким образом, продукт будет способствовать повышению эффективности компаний при переходе на отечественное ПО», — сказала Сорокина.