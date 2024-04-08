Российские бойцы впервые применили новый автомат в зоне СВО

Автомат является новейшим образцом оружия, он компактный (длина 850 мм), легкий (2,9 кг) и бесшумный. Оружие предназначено для использования патронов 9×39 и заменит в будущем винтовки ВАЛ и «Винторез». Есть также версия без глушителя — АМ-17. Сейчас добровольцы из «Эспаньолы» испытывают, изучают и тестируют автомат, чтобы дать обратную связь его создателям.

Автомат был разработан Евгением Драгуновым, создателем снайперской винтовки с таким же именем. Разработка автомата началась еще в конце 1970-х годов, но тогда проект был отклонен в пользу укороченного «калаша».

Однако в начале 2000-х годов проект снова возродили и обновленную версию представили на форуме «Армия-2017». За 6 лет его доработали и поставили для бойцов. В будущем планируется начать серийное производство этого оружия.