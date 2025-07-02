Российские бизнесмены поддержали единую спортивную форму в цветах триколора в школах

С 1 июля 2025 года в России начинает действовать новый ГОСТ для школьной формы, призванный воспитывать патриотизм и обеспечивать равные условия для учащихся. Документ размещен на официальном портале Росстандарта.

Стандарт предусматривает светский и эстетичный дизайн одежды, запрещает использование символики асоциальных групп и пропаганду противозаконных действий. Форма должна быть выполнена в деловом стиле, с удобным кроем и безопасной фурнитурой. Допускается применение государственной символики и знаков образовательного учреждения. Действие ГОСТа распространяется на всех школьников и является первым в стране документом такого рода.

Интерес к школьной форме в последнее время возрос: например, депутаты Госдумы Олег Матыцин, Сергей Колунов и Илья Вольфсон выступили с предложением ввести единую спортивную форму в цветах триколора. По их мнению, это будет способствовать патриотизму, дисциплине и сплоченности среди учеников, а также уменьшит финансовую нагрузку на родителей, исключив «модную гонку».

Хотя большинство ГОСТов носят рекомендательный характер, они часто становятся ориентиром для производителей.

Российские бизнесмены готовы поддержать такие инициативы. Среди них — основательница отечественного бренда одежды Алиса Лобанова, которая на торжественной сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» (организованной на стенде Минспорта РФ в рамках ПМЭФ-2025) представила теннисную форму в цветах флага России для юных спортсменов из детской школы тенниса известной российской теннисистки Надежды Петровой — экс-третьей ракетки мира и бронзового призера Олимпиады в Лондоне. Лобанова отметила, что выпуск экипировки с национальной символикой для детей — это осознанный шаг.

«Экипировка для маленьких спортсменов — это не просто вещи, а источник вдохновения и символ, позволяющий почувствовать гордость за себя, свою команду и свою страну. Поддерживаю инициативы, направленные на введение единой спортивной формы в цветах государственного флага в школах», — заявила Алиса Лобанова.

Вопросы воспитания молодежи находятся в фокусе государственной политики. Производство качественной и доступной школьной одежды внутри страны — это важный инструмент не только для укрепления экономики, но и для формирования у детей патриотизма и уважения к национальной символике.