Российские астрономы-любители совершили уникальное открытие

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Команда проекта New Milky Way обнаружила яркую вспышку неизвестного ранее космического объекта на стыке созвездий Змеи, Щита и Орла, пишет газета «Известия» .

Наблюдения показали резкое увеличение яркости на 12 звёздных величин — такое явление характерно для классических новых звёзд.

Открытие, сделанное на астроферме «Астроверты» в Архызе, получило официальное подтверждение на следующий день. Специалисты Кавказской горной обсерватории МГУ с помощью 2,5-метрового телескопа зафиксировали спектр, однозначно подтверждающий природу явления.

«Это классический пример термоядерного взрыва на поверхности белого карлика, который активно поглощает материю звезды-компаньона», — поясняют астрономы.

В таких системах накопление водорода приводит к катастрофическому взрыву, увеличивающему яркость в миллион раз.

Илья Чех из Гильдии «Рубежи науки» отметил, что открытие доказывает, что даже в эпоху высоких технологий любительская астрономия продолжает вносить весомый вклад в науку.

Звезда останется видимой несколько недель, а возможно и лет, предоставляя учёным уникальную возможность детального изучения динамики подобных космических катаклизмов. Информация об открытии уже направлена в Центральное бюро астрономических телеграмм Гарвардского университета.