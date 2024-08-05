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Певица Тина Кароль собралась воевать против РФ и тренируется с «азовцами»*

Уроженка Магадана Татьяна Либерман, более известная как певица и актриса Тина Кароль, перебралась на Украину и утверждает, что намерена воевать за ВСУ. В соцсетях девушка показала видео из лагеря подготовки спецназовцев бригады «Азов»*, сообщает Life.ru .

Кароль заявила, что под руководством ветеранов «Азова»* прошла курс военной подготовки по тактической медицине по протоколу ASM MARCH. Татьяна также научилась держать в руках оружие и стрелять.

По словам певицы, в ближайшее время она хочет посетить линию соприкосновения в зоне боевых действий.

Бывшие президенты Украины награждали Тину Кароль высокими регалиями: Виктор Ющенко наделил певицу званием заслуженной артистки страны, а Петр Порошенко сделал ее уже «народной».

Кароль активно продвигает антироссийскую риторику. В 2023 году во время концерта по случаю Дня независимости Украины она выступила на фоне видео с горящим Кремлем.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.